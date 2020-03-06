Василий Кикнадзе: Представители Миранчука предлагали вариант с «Миланом» Игрок является воспитанником красно-зеленых.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что полузащитник Алексей Миранчук зимой мог перейти в итальянский «Милан».

«Представители игрока действительно предлагали вариант с «Миланом». Речь шла об аренде с правом выкупа. Но мы посчитали финансовые условия неприемлемыми. В прошлом году Лига чемпионов принесла клубу 25 миллионов евро, даже с учетом последнего места в группе. Так какой смысл отпускать своего лидера, не получив достойную компенсацию за возможное падение результатов в еврокубках в связи с его отъездом? Я все подробно объяснил Миранчуку. Он все понял. И это не значит, что Леша не уедет в Европу в будущем», - рассказал Кикнадзе.

Напомним, Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». За красно-зеленых 24-летний полузащитник провел 213 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 43 результативные передачи.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны туринского «Ювентуса» и «Милана».