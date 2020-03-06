Василий Кикнадзе: Я бы предпочел не покупать готовых возрастных звезд, а растить молодых своих «Локомотив» продолжает борьбу за право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб рассчитывает привлечь на стадион больше болельщиков, делая ставку на своих воспитанников.

«Для увеличения числа зрителей я бы предпочел не покупать готовых возрастных звезд, а растить молодых своих. У нас сильная академия, более десяти человек в заявке основного состава – ее воспитанники. Надеюсь, Миша Лысов скоро поправится и усилит конкуренцию на левом краю. А как здорово уже играет Станислав Магкеев! Верю в перспективы Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова. Вот за счет кого мы будем наращивать аудиторию», - сообщил Кикнадзе.

После 20 сыгранных туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 35 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков, а от идущего на второй строчке «Краснодара» - три очка. В следующем туре «Локо» на своем поле примет «Ахмат». Игра состоится 8 марта.