Малком: Когда наберу лучшую форму, сильно помогу команде Бразильский полузащитник «Зенита» дал интервью накануне матча против «Уфы».

В понедельник 9 марта команда Сергея Семака в игре 21-го тура чемпионата России примет «Уфу». О подготовке к этому матчу рассказал Малком в интервью пресс-службе «Зенита»:

- Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.

- Футболисты говорят, что любят больше играть, чем тренироваться. 120 минут в Грозном — это тоже плюс?

- Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя еще лучше.

- Как бы вы определили свою позицию на поле? В чем ваша основная функция?

- Я немного жадный до игрового времени в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция – вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.

После 20 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 8 очков от «Краснодара». Из-за травм быишй игрок «Барселоны» Малком провел лишь 3 матча в нынешнем чемпионате, не отметившись результативными действиями.