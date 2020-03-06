Малком: Когда наберу лучшую форму, сильно помогу команде

В понедельник 9 марта команда Сергея Семака в игре 21-го тура чемпионата России примет «Уфу». О подготовке к этому матчу рассказал Малком в интервью пресс-службе «Зенита»:
- Чувствую себя отлично. Только матчи будут помогать набрать лучшие кондиции. Когда наберу свою лучшую форму, то сильно помогу команде.
- Футболисты говорят, что любят больше играть, чем тренироваться. 120 минут в Грозном — это тоже плюс?
- Тренировки тоже очень важны. Мы много работаем, и если будем продолжать в том же духе, то почувствую себя еще лучше.
- Как бы вы определили свою позицию на поле? В чем ваша основная функция?
- Я немного жадный до игрового времени в хорошем смысле этого слова. Моя основная позиция – вингер, но готов действовать там, где скажет главный тренер.
После 20 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 8 очков от «Краснодара». Из-за травм быишй игрок «Барселоны» Малком провел лишь 3 матча в нынешнем чемпионате, не отметившись результативными действиями.
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