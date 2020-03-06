Сергей Семак: По игре в обороне «Уфа» - одна из лучших команд в России «Зенит» продолжает подготовку к очередному туру РПЛ.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ближайшем сопернике в чемпионате России.

«Уфа» очень качественно и агрессивно обороняется, по этому компоненту она одна из лучших в России. Будем готовиться к этому матчу со всей серьезностью», - цитирует Семака официальный сайт клуба.

Семак: «„Уфа“ очень качественно и агрессивно обороняется, по этому компоненту она одна из лучших в России. Будем готовиться к этому матчу со всей серьезностью»#ЗенитУфа — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 6, 2020

Напомним, в 21-м туре чемпионата России «Зенит» на своем поле сыграет с «Уфой». Питерцы являются единоличными лидерами турнирной таблицы. В активе команды 46 очков. Идущий на втором месте «Краснодар» отстает на восемь очков. В последних пяти матчах «Зенит» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

«Уфа» расположилась на восьмой позиции, набрав 25 очков. Уступив в предыдущем туре «Краснодару» (0:2), уфимцы прервали беспроигрышную серию из пяти матчей.

Встреча «Зенит» - «Уфа» состоится 9 марта.