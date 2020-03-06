Президент «Интера» Чжан: Матч с «Ювентусом» будет отличным шоу даже без зрителей Встреча двух претендентов на чемпионский титул состоится 8 марта.

В воскресенье 8 марта рамках 26-го тура чемпионата Италии в Турине состоится матч «Ювентус» – «Интер». Хотя игра пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса, президент миланского клуба Стивен Чжан считает, что это не помешает командам показать отличный футбол.

«Мы будем играть, и то, что игра пройдет в таких условиях, совершенно необходимо, – рассказал Чжан в интервью La Gazzetta dello Sport. – Безопасность – это очень важно, а здоровье – приоритет номер один. Считаю, что даже без зрителей команды подарят отличное шоу.

Мы едем в Турин за победой. По ходу нынешнего сезона в команде и клубе произошли грандиозные изменения. В результате наши финансовые показатели улучшились втрое по сравнению с тем, что было пару лет назад».

В данный момент в чемпионате Италии лидирует «Лацио», набрав 62 очка в 26 матчах. У «Ювентуса», который сыграл на одну встречу меньше, 60 очков. «Интер» занимает третье место, имея 54 очка после 24 игр.