Сергей Семак – о полуфинале со «Спартаком»: Думаю, мы будем играть по правилам, которые все знают Главный тренер «Зенита» заявил, что «налицо элементарная человеческая ошибка».

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил определить хозяина поля полуфинала «Зенит» – «Спартак» при помощи жеребьевки, хотя матч должен состояться 23 апреля в Санкт-Петербурге.

На сегодняшней пресс-конференции у Сергея Семака спросили нет ли у него ощущения, что у Петербурга пытаются отобрать полуфинал.

«Не буду комментировать, – цитирует ответ главного тренера «Зенита» официальный сайт клуба. – Налицо элементарная человеческая ошибка. Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России. И матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают. Думаю, ошибка, которая была допущена, будет скорректирована, и мы будем играть по правилам, которые давно все знают. По которым и проводился, и проводится этот Кубок России».

Напомним, что в четвертьфинале в дополнительное время «Спартак» обыграл дома ЦСКА (3:2), а «Зенит» – одолел на выезде «Ахмат» (2:1).