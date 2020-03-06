Кике Сетьен: Месси решает 90 процентов матчей «Барселоны» Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о зависимости футболистов команды от нападающего Лионеля Месси.

– Это правда, что некоторые игроки слишком много думают о том, как отдать мяч Месси. Но я бы тоже так делал. Месси решает 90 процентов матчей «Барселоны». Я всегда говорю, что когда мяч в ногах у лучших, то больше шансов, что все получится. Поэтому игроки и ищут Лео, потому что знают, что он что-нибудь придумает. Эта зависимость нормальна, – цитирует Сетьена El Periodico.

Напомним, что в нынешнем сезоне Месси забил 23 гола и отдал 16 ассистов в 30 матчах. Его команда идет на втором месте в чемпионате Испании, набрав 55 очков в 26 поединках. Также каталонский клуб продолжает борьбу за победу в Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Барселона» в гостях сыграла вничью с «Наполи» (1:1).