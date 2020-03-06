Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде» Бывший форвард «Фейеноорда» и сборной Голландии Робин ван Перси, завершивший карьеру в мае 2019 года, войдет в тренерский штаб клуба, где займется подготовкой нападающих.

Как сообщает Goal.com, в команде ван Перси будет плотно работать с новичком роттердамцев – 20-летним Робертом Божеником, в услугах которого зимой был заинтересован ЦСКА.

Помимо «Фейеноорда» за свою карьеру Робин играл в таких клубах, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче», забив в общей сложности 274 гола в 596 матчах. За национальную сборную форвард провел 102 поединка (50 голов).

На данный момент роттердамцы идут на третьем месте в чемпионате Голландии, набрав 47 очков в 24 турах.