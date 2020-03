Артета и Сульшер попали в список претендентов на лучшего тренера АПЛ в феврале

На приз претендует четверо специалистов: главный тренер «Арсенала» Микель Артета, у которого две победы и одна ничья по итогам прошлого месяца, Шон Дайч («Бернли» – две победы и две ничьи), Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед» – две победы и две ничьи) и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед» – две победы и одна ничья).

Победитель будет определен в результате голосования болельщиков и группы экспертов. Результаты станут известны на следующей неделе.

