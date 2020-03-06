Бруну Фернандеш оказался в числе номинантов на лучшего игрока АПЛ по итогам февраля - Советский спорт
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06 марта 2020 15:52ФутболКорегин Владислав

Бруну Фернандеш оказался в числе номинантов на лучшего игрока АПЛ по итогам февраля

Пресс-служба АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока лиги по итогам февраля.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш претендует на звание лучшего игрока АПЛ в феврале.

В прошлом месяце 25-летний португалец провел три матча, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 28 поединках.

Помимо Фернандеша, на награду претендуют следующие игроки:

Ник Поуп («Бернли», вратарь) – 4 матча, 3 из которых «на ноль».

Маркос Алонсо («Челси», защитник) – 2 матча, 2 гола;

Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон», защитник) – 3 матча, 1 ассист;

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», нападающий) – 3 матча, 3 гола;

Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон», нападающий) – 3 матча, 2 гола и 1 ассист;

В голосовании участвуют болельщики, капитаны 20 клубов АПЛ, а также группа экспертов. Победитель станет известен на следующей неделе.

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