Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за разногласий с Неймаром и Мбаппе - Советский спорт
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06 марта 2020 16:56ФутболКорегин Владислав

Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за разногласий с Неймаром и Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, арендованный прошлым летом у «Интера», из-за плохих взаимоотношений с одноклубниками Неймаром и Килианом Мбаппе может покинуть парижский клуб в конце сезона, сообщает L’Equipe.

По данным источника, аргентинский форвард недоволен тем, что его партнеры по команде редко отдают ему передачу во время матчей.

Руководство «ПСЖ» имеет возможность выкупить Икарди за 80 миллионов евро, но в связи с напряженной ситуацией внутри коллектива откажется от подобной сделки. В трансфере 27-летнего аргентинца заинтересован «Ювентус».

Отметим, что в нынешнем сезоне Икарди провел 31 встречу, в которой отметился 20 голами и четырьмя ассистами.

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