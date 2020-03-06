Алиссон не сыграет с «Борнмутом» и рискует пропустить ответный матч с «Атлетико» Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о том, что голкипер команды Алиссон Бекер не сможет принять участие в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Отмечается, что бразильский вратарь получил мышечное повреждение перед игрой с «Челси» (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Примерные сроки его восстановления – одна неделя. Таким образом, Алиссон может пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» на «Энфилде» 11 марта. В первой игре мадридский клуб победил со счетом 1:0. Alisson Becker is ruled out of Saturday's @premierleague clash with @afcbournemouth after suffering a muscle injury.#LIVBOU https://t.co/dfVtvCB7Mp — Liverpool FC (@LFC) March 6, 2020