Алиссон не сыграет с «Борнмутом» и рискует пропустить ответный матч с «Атлетико»

Отмечается, что бразильский вратарь получил мышечное повреждение перед игрой с «Челси» (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Примерные сроки его восстановления – одна неделя.

Таким образом, Алиссон может пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» на «Энфилде» 11 марта. В первой игре мадридский клуб победил со счетом 1:0.

Alisson Becker is ruled out of Saturday's @premierleague clash with @afcbournemouth after suffering a muscle injury.#LIVBOU https://t.co/dfVtvCB7Mp