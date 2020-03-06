Алиссон не сыграет с «Борнмутом» и рискует пропустить ответный матч с «Атлетико» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 марта 2020 17:08ФутболКорегин Владислав

Алиссон не сыграет с «Борнмутом» и рискует пропустить ответный матч с «Атлетико»

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о том, что голкипер команды Алиссон Бекер не сможет принять участие в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом».

Отмечается, что бразильский вратарь получил мышечное повреждение перед игрой с «Челси» (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Примерные сроки его восстановления – одна неделя.

Таким образом, Алиссон может пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» на «Энфилде» 11 марта. В первой игре мадридский клуб победил со счетом 1:0.

Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Потапова обыграла словенку Зиданшек и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Монтеррее Дьяченко проиграла Кенин в первом круге турнира WTA в Лионе Потапова вышла во второй круг теннисного турнира в Монтеррее
Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за коронавируса Главный редактор «Советского спорта» разобрался в послематчевом эпизоде, который вызвал настоящую бурю эмоций у болельщиков.   05.03.2020 00:15 Футбол Яременко Николай
Спарринг с Кадыровым, спор на «Мерседес» и прощание с поясом. Как Емельяненко трезвеет в Грозном Текст о том, как Александр Емельяненко отправился в Чечню для подготовки к бою против Магомеда Исмаилова. 03.03.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Екатерина Юрлова-Перхт: Промахнулась в спринте из-за собственных недоработок Дениз Херманн: Без зрителей была тишина, так что я смогла сконцентрироваться на стрельбе Херманн стала победительницей спринта на Кубке мира в Чехии, Юрлова-Перхт – 11-я
Хартли не дотянул до мирового уровня. «Салават Юлаев» победил «Авангард» Волевые победы «Салавата Юлаева» и «Барыса», «теннисная баранка» «Витязя» в Подольске, крушение «Локомотива» – самые интересные события в обзоре игрового дня. 05.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сорокин засушил Волгу. ЦСКА повел в серии 2-0 Обладатель Кубка Гагарина одержал вторую сухую победу на «Торпедо» с тем же счетом 3:0, что  и в первом матче, опять добившись перевеса в первом периоде. 04.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Панарин и Кучеров отдыхают, Малкин буйствует, а Худобин тормозит Драйзайтля «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 04.03.2020 08:30 Хоккей Федоровский Александр
Вадим Шипачев: Ювелиры в роду? У меня две дочки! Комментарии игроков и тренеров после второго матча серии «Динамо» – «Спартак». 04.03.2020 23:00 Хоккей
Марио Фернандес: Ребров и Ещенко в подтрибунке хотели запугать Карпова Защитник ЦСКА Марио Фернандес после поражения от «Спартака» в Кубке России поделился впечатлениями от матча. 05.03.2020 01:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
18:13 Футбол ПАОК и «Ксанти» лишены очков из-за спонсорской поддержки бывшего владельца «Ростова»
17:59 Футбол В Голландии будут экспериментировать с футбольными правилами
17:47 Футбол Александер Чеферин: В еврокубках будут иначе определять «вне игры», один сантиметр – это не офсайд
17:44 Футбол Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек: Скорее всего, российский паспорт будет готов к концу сезона
17:36 Футбол В Гвинее автобус с футбольной командой попал в аварию, среди погибших двоюродный брат Наби Кейта
17:29 Футбол Оливье Жиру: Ситуация с желанием трансфера из «Челси» осталась позади
17:21 Футбол «Ньюкасл» продлил контракт с двумя полузащитниками
17:10 Теннис Касаткина обыграла итальянку Джорджи и вышла в полуфинал турнира WTA в Лионе
17:08 Футбол Алиссон не сыграет с «Борнмутом» и рискует пропустить ответный матч с «Атлетико»
16:58 Футбол «Милан» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Упамекано
16:56 Футбол Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за разногласий с Неймаром и Мбаппе
16:44 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Возможно, в будущем Формула-1 станет Формулой-E1
16:43 Хоккей Александр Гулявцев: Мой новый контракт с «Амуром» еще не подписан
16:33 Футбол Рибери впервые с ноября тренируется в общей группе игроков «Фиорентины» (видео)
16:24 Хоккей Евгений Кузнецов: Болельщикам «Вашингтона» в России терпения и валидола побольше
16:13 Футбол «Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали». Глушаков – о коронавирусе
16:12 Футбол Григорий Иванов – о переносе игры с «Шинником»: Чемпионат идет, а «Урал» так опустили
16:04 Хоккей Гордеев продлил контракт с «Сочи»
15:52 Футбол Бруну Фернандеш оказался в числе номинантов на лучшего игрока АПЛ по итогам февраля
15:34 Футбол РФС назовет новую дату матча «Шинник» – «Урал» 9 марта
Больничные из-за карантина по коронавирусу оплатят на общих основаниях
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Не букетом единым: куда пригласить волгоградских дам по случаю 8 марта
«Корстон-Казань»: «провинциальность», секс и драки
Денежные споры в тюменском арбитраже: истцы хотят миллионы
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика