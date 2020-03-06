Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек: Скорее всего, российский паспорт будет готов к концу сезона

– Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня Черчесов в составе или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера, – цитирует Ле Таллека «РИА Новости».
В декабре прошлого года 29-летний полузащитник объявил о том, что начал оформлять паспорт гражданина Российской Федерации.
В РПЛ 29-летний полузащитник известен по выступлениям за «Мордовию» в период с июля 2014 по январь 2016 года. В составе саранского клуба игрок провел 46 матчей, в которых забил один гол.
С июля 2018 года Ле Таллек играет за «Монпелье». В текущем сезоне он принял участие в 32 поединках, забил два гола и отдал один ассист.
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание Спаслись за 6 секунд и победили. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом» Матчи третьего игрового дня плей-офф прошли куда упорнее, чем в воскресенье и понедельник. 03.03.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей Панарин и Кучеров отдыхают, Малкин буйствует, а Худобин тормозит Драйзайтля «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 04.03.2020 08:30 Хоккей Федоровский Александр На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай