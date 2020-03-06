Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек: Скорее всего, российский паспорт будет готов к концу сезона Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек раскрыл детали получения им российского гражданства.

– Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня Черчесов в составе или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера, – цитирует Ле Таллека «РИА Новости».

В декабре прошлого года 29-летний полузащитник объявил о том, что начал оформлять паспорт гражданина Российской Федерации.

В РПЛ 29-летний полузащитник известен по выступлениям за «Мордовию» в период с июля 2014 по январь 2016 года. В составе саранского клуба игрок провел 46 матчей, в которых забил один гол.

С июля 2018 года Ле Таллек играет за «Монпелье». В текущем сезоне он принял участие в 32 поединках, забил два гола и отдал один ассист.