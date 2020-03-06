В Голландии будут экспериментировать с футбольными правилами

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Хейс Де Йонг в интервью AD.nl рассказал о том, что в голландском футболе проведут эксперименты с имениями правил игры в футбол.
Нововведения в будущем собираются опробовать в матчах молодежных и юношеских команд. Вместо того, чтобы вводить мяч из аута руками, футболисты смогут делать передачу ногой от боковой линии. При исполнении штрафных ударов игрок сможет начать двигаться вперед к воротам, разыграв мяч с самим собой. Предупреждение будет сопровождаться временным удалением с поля. Также попробуют отменить лимит замен.
«Конечно же, далеко не факт, что все эти эксперименты приведут к изменениям футбольных правил, – заявил Де Йонг. – Но мы думаем, что наш долг – подумать о нововведениях, которые сделают футбол более интересным, но не изменят его сути. Это будет не революция, а эволюция игры».
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