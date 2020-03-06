Роналдиньо освободили из-под ареста в Парагвае Окончательное решение суд вынесет в пятницу.

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае после обвинения в использовании фальшивых документов для въезда в с страну.

Как сообщает Globo Esporte, прокуратура Парагвая решила не предъявлять официальных обвинений Роналдиньо и его брату Роберто в использовании поддельных документов для пребывания в стране. Бразильцы признали ошибку и были освобождены, однако, окончательное решение будет вынесено судьей в эту пятницу.

«Роналдо де Ассис Морейра, более известный как Роналдиньо, и его брат Роберто полностью сотрудничают со следствием. Оба предоставили все необходимые данные для расследования, и поэтому воспользовались возможностью на выход из-под стражи», - цитирует Globo Esporte прокурора Федерико Дельфино.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Роналдиньо обвинила его в домашнем насилии и подала на бразильца в суд.