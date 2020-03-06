Мартовские матчи чемпионата Дании пройдут без зрителей из-за коронавируса Пресс-служба Ассоциации футбольных лиг Дании сообщила, что чемпионата страны состояться без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

– Правительство объявило о том, что мероприятия с участием 1000 или более человек должны быть перенесены или отменены, поэтому игры пройдут без зрителей. Мы не собираемся отменять какие-либо матчи, если нет угрозы здоровью участников, – говорится в заявлении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

Ранее бывший полузащитник сборной Дании Томас Каленберг был заражен коронавирусом.