Мартовские матчи чемпионата Дании пройдут без зрителей из-за коронавируса

– Правительство объявило о том, что мероприятия с участием 1000 или более человек должны быть перенесены или отменены, поэтому игры пройдут без зрителей. Мы не собираемся отменять какие-либо матчи, если нет угрозы здоровью участников, – говорится в заявлении.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
Ранее бывший полузащитник сборной Дании Томас Каленберг был заражен коронавирусом.
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