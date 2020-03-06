Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии Защитник «Спартака» Лукас Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

Как сообщает пресс-служба бразильской команды, 22-летний бразилец вместе с командой будет готовиться к предстоящим товарищеским матчам, которые состоятся в рамках подготовки к олимпийскому турниру в Токио.

Отмечается, что на текущий момент соперники бразильцев неизвестны. Ранее сборная Бразилии планировала провести в Объединенных Арабских Эмиратах две контрольные встречи - против команд Южной Кореи и Египта. Однако из-за вспышки коранавируса обе игры были отменены.

Напомним, что молодежная сборная Бразилии до 23 лет вышла в финальную часть Олимпийских игр 2020 года в Токио.