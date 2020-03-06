Евгений Чесалин: Третья шайба «Автомобилиста» стала для нас пощечиной Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в рамках третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф в Восточной конференции.

– Третья шайба в наши ворота стала пощечиной, которая нас слегка обидела. Это наше упущение, больше такого не повторится. Слава богу, что вырвали эту победу. В первую очередь она была очень нужна в психологическом плане. Насколько тяжело будет сделать последний шаг к победе? Каждая игра тяжелая, но следующая игра будет самой тяжелой. Надо будет гнуть свою линию. Мы себя настраиваем на каждый матч. Без разницы сколько будет матчей, главное – выходить и выполнять тренерскую установку, – цитирует Чесалина «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 61 игре, забросив пять шайб и отдав 14 ассистов.

Напомним, что «Сибирь» одержала третью победу кряду в серии с «Автомобилистом» и остается в шаге от выхода в полуфинал плей-офф Восточной конференции.

Четвертая игра состоится 8 марта в Новосибирске. Начало встречи – в 13.30 по московскому времени.