«Шинник» и «Урал» сыграют 18 марта на «Арене Химки» Встреча 1/4 финала Кубка России между «Шинником» и «Уралом» состоится 18 марта.

Как сообщает пресс-служба РФС, матч пройдет на стадионе «Арена Химки» и начнется в 18:30 по московскому времени.

Отмечается, что решение по проведению матчей 1/2 финала турнира планируется принять на ближайшем Бюро Исполкома РФС.