«Эвертон» продлил контракт с нападающим Кэлвертом-Льюином 22-летний форвард находится в команде с лета 2016 года.

Пресс-служба «Эвертона» сообщила о подписании нового пятилетнего контракта нападающего Доминика Кэлверта-Льюина с ливерпульской командой.

Таким образом, 22-летний форвард останется в клубе до 30 июня 2025 года.

📝 | Dominic Calvert-Lewin has signed a new five-year contract! #EFC 🔵 — Everton (@Everton) March 6, 2020

Английский нападающий перешел в «Эвертон» в августе 2016 года. С тех пор он сыграл в 124 матча, забив 32 гола и отдав 11 ассистов.

В нынешнем сезоне на его счету 15 забитых мячей и одна результативная передача в 31 поединке.

На данный момент «Эвертон» идет на 11-м месте в АПЛ, набрав 37 очков после 28 туров.