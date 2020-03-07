«Наполи» готов продлить контракт с Гаттузо Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может продолжить свою карьеру в неаполитанском клубе.

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, президент команды Аурелио Де Лаурентис провел рабочую встречу с 42-летним специалистом. Стороны обсудили дальнейшие пути развития клуба и возможность продления контрактов с некоторыми игроками.

Также шел разговор о возможности подписание нового соглашения с тренером, которое истекает в конце этого сезона.

Напомним, что Гаттузо тренирует «Наполи» с 11 декабря 2019 года. Под его руководством команда сыграла 15 матчей, в которых одержала девять побед, один раз сыграла вничью и пять раз проиграла.

Неаполитанцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков после 26 туров.