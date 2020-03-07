Илья Геркус: На мой взгляд, Семин хорошо представляет свою роль в клубе Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал об опыте работы с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

– Он человек со своими взглядами. Хорошо представляет свою роль в клубе, очень четко очерчивает территорию и никого не пускает. И, на мой взгляд, пытается заходить на чужую. Такой взгляд у человека на профессию. И его нужно уважать за это.

Интереснее ли работать с таким тренером, чем с тем, кто молча соглашается на все? Не могу сказать. Драйв в какой-то степени, это да. У меня была возможность оценить спустя время работу с Семиным. Наверное, я заводился слишком, не то что обижался, но поддавался эмоциям. Не нужно было так делать. Но когда ты с ним находишься рядом, ты не можешь не поддаваться этим эмоциям, он тебе жестко оппонирует, и ты начинаешь отвечать, – цитирует Геркуса «РИА Новости».

Напомним, что Геркус работал в «Локомотиве» с августа 2016 года по декабрь 2018-го: сначала на посту президента, после чего стал генеральным директором. Это произошло после того, как совет директоров клуба изменил устав и упразднил должность президента.

Под руководством Геркуса железнодорожники стали чемпионам России (2018) и обладателями Кубка страны (2017).