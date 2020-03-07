Оренбург» дома победил «Арсенал» и покинул зону «стыков» Оренбуржцы поднялись с 14-го на 11 место в турнирной таблице РПЛ.

«Оренбург» на своем поле победил тульский «Арсенал» со счетом 2:0. Дубль на счету Джордже Деспотовича (13-я и 77 минуты).

Матч изобиловал карточками. Предупреждения у хозяев получили Исламбек Куат, Джоэль Фамейе и Тимур Аюпов. У гостей: Гиа Григалава, Горан Чаушич, Александр Ломовицкий, Роберт Бауэр и Кирилл Комбаров. За вторую желтую с поля был удален Бауэр.

После этой победы «Оренбург» набрал 23 очка и поднялся на 11 место в турнирной таблице из зоны стыковочных матчей. У «Арсенала» 28 очков, и он остался на шестом месте.