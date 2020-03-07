Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»

В составе московской команды голом отметился Николай Комличенко (34-я минута), для которого этот гол стал первым в официальных матчах за «Динамо».
Отметим, что Комличенко отличился также на 19-й минуте игры, однако главный арбитр встречи Василий Казарцев после просмотра видеоповтора определил оффсайд и отменил взятие ворот.
После этой игры «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 22 очками располагается на 12-м месте.
В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Тамбов» на своем поле примет «Крылья Советов».
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