Первенство Серии А могут приостановить Такая вероятность появилась из-за вспышки эпидемии коронавируса в Италии.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина не исключил, что Серия А может быть приостановлена.

«Приостановить чемпионат, если у кого-то из игроков диагностируют коронавирус? Есть реальная возможность такого сценария», — приводит слова Гравины Rai Sport.

Он отметил, что будут приняты все меры по защите спортсменов. Гравина добавил, что ситуацию в данном случае невозможно спрогнозировать. Однако, по его мнению, проведение матчей без зрителей не является идеальным решением проблемы.