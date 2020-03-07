«Манчестер Сити» планирует заключить новые контракты с де Брюйне и Стерлингом Футболистам будет повышена зарплата.

«Манчестер Сити» намеревается предложить новые соглашения игрокам команды Кевину де Брюйне и Рахиму Стерлингу. Переговоры начнутся в ближайшее время, после ответного матча Лиги чемпионов с «Реалом».

У обоих футболистов контракты рассчитаны еще на три года, но руководство клуба хочет наградить их за вклад в успехи, повысив зарплату, сообщает Daily Mail.

Сейчас де Брюйне зарабатывает 280 тыс. фунтов стерлингов в неделю с бонусами, Стерлинг — 300 тысяч.

Ответная игра с «Реалом» состоится в «Манчестере» 17 марта. Первая встреча в Мадриде завершилась победой англичан 2:1.