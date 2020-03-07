«РБ Лейпциг» не смог в гостях обыграть «Вольфсбург» Футболисты «Вольфсбурга» сыграли вничью с «РБ Лейпцигом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Вольфсбург» набрал 36 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «РБ Лейпциг» с 50 очками располагается на втором месте.

В следующем туре «Вольфсбург» в гостях сыграет против «Аугсбурга», а «РБ Лейпциг» на своем поле встретится с «Фрайбургом».