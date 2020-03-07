«РБ Лейпциг» не смог в гостях обыграть «Вольфсбург» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 марта 2020 19:23Футбол

«РБ Лейпциг» не смог в гостях обыграть «Вольфсбург»

Футболисты «Вольфсбурга» сыграли вничью с «РБ Лейпцигом» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Вольфсбург» набрал 36 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «РБ Лейпциг» с 50 очками располагается на втором месте.

В следующем туре «Вольфсбург» в гостях сыграет против «Аугсбурга», а «РБ Лейпциг» на своем поле встретится с «Фрайбургом».

Сочи готов! Перенесите ЧМ из Швейцарии в столицу Олимпиады-2014 ЧМ-2020, который должен состояться 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне, под угрозой из-за коронавируса. ИИХФ может перенести турнир. Россия предложила олимпийскую столицу Игр-2014 - Сочи. 06.03.2020 07:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Рене Фазель: Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира вместо Швейцарии Рене Фазель: Мы не будем сокращать число участников чемпионата мира Международная федерация хоккея отменила несколько ЧМ из-за коронавируса
Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание
Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься двадцать раз Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе американец Тони Фергюсон заявил, что надерет зад обладателю пояса Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов после пресс-конференции россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:23 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Александр Волков: Победа над Блейдсом даст мне возможность подраться за пояс UFC Адесанья получит за бой с Ромеро 500 тысяч долларов «Вышли местоположение, или я разобью твою машину». Нурмагомедов потроллил главу UFC
Первый мяч Комличенко за «Динамо». Видео всех голов 21-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 21-го тура чемпионата России. 07.03.2020 15:27 Футбол Ващенко Сергей
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 14:52 ММА Ващенко Сергей
Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Комличенко наконец-то забил. И принес «Динамо» победу В поединке с «Тамбовом» ударный форвард бело-голубых вышел в стартовом составе. И сделал разницу еще в первом тайме. 07.03.2020 18:45 Футбол Мощенко Захар
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
20:14 Футбол Павел Худяков: Во втором тайме с «Динамо» были хорошие моменты, но не использовали их
20:10 Футбол «Атлетико» и «Севилья» победителя не выявили
20:01 Футбол «Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм»
19:59 Футбол «Шеффилд Юнайтед» одержал победу над «Норвичем» и поднялся на шестое место в АПЛ
19:59 Хоккей Николай Цулыгин: Слишком сильно хотели быстро забить
19:45 Футбол Кирилл Новиков: Психологическое состояние у ребят после игры со «Спартаком» было не очень хорошее
19:40 Футбол Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм завершил карьеру
19:38 Хоккей «Локомотив» обыграл «Йокерит», одержав первую победу в серии
19:31 Хоккей Боб Хартли: Очень важная выездная победа для «Авангарда»
19:23 Футбол «РБ Лейпциг» не смог в гостях обыграть «Вольфсбург»
19:23 Футбол «Байер» на своем поле разгромил «Айнтрахт» и поднялся на четвертое место в бундеслиге
19:14 Футбол «Манчестер Сити» планирует заключить новые контракты с де Брюйне и Стерлингом
19:08 Футбол Юрген Клопп: Уверенность - это не то, что вы можете положить себе в карман на всю оставшуюся жизнь
18:58 Футбол Первенство Серии А могут приостановить
18:56 Хоккей Дастин Бойд: Это была, наверное, самая сложная игра за всю серию с «Металлургом»
18:44 Футбол Василий Столыпин: Матч с «Арсеналом» в целом удался, игра понравилась, особенно результат
18:33 Баскетбол 23 очка Макколлума принесли «УНИКСу» победу над «Нижним Новгородом»
18:25 Футбол Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
18:23 Хоккей Эрик О»Делл: У «Металлурга» так часто бывало в сезоне – много бросков, но нет голов
18:22 Футбол Салах повторил достижение Оуэна и побил рекорд Торреса
Керосин из пруда и антифриз из почвы: безопасно ли жить рядом с аэропортами
Опережая время. Почему тюменские новаторы остаются наедине со своими открытиями?
Мэрия Ставрополя потратила 1,7 млн на проектирование развязки, которой не будет
Синоптики озвучили новые подробности снегопада в Приморье
Рейдерский захват озера, карантин и обманутые дольщики: итоги недели в Карелии
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика