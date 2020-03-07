Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм завершил карьеру Футболист заявил, что так и не смог справиться с последствиями тяжелой болезни.

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной Швеции Расмус Эльм принял решение завершить карьеру.

«С тех пор как я вернулся в Швецию в 2015 году, то пытался вернуть себе ту форму и физику. Но этого не удалось сделать. Я пять лет пытался восстановиться, но безуспешно. И после всего, что произошло в прошлом году, как в психологическом, так и физическом плане, то я почувствовал, что не смогу играть дальше», — приводит слова Эльма Expressen.

Последним клубом 31-летнего полузащитника был шведский «Кальмар», за который он играл с 2015 года.

Эльм выступал за ЦСКА два сезона, с лета 2012 года. Он покинул российский клуб из-за болезни желудочно-кишечного тракта. Эльм дважды становился чемпионом России (2013, 2014), обладателем Кубка (2013) и Суперкубка России (2013, 2014).