Кирилл Новиков: Психологическое состояние у ребят после игры со «Спартаком» было не очень хорошее Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги домашнего матча 21-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (1:0).

- Это была важная игра с учетом поражения от «Спартака». Психологическое состояние у ребят после той игры было не очень хорошее, все переживали. Мы знали, что матч будет тяжелым и соперник непростым, потому что вскрывать оборону из девяти человек — это всегда очень сложно. Рады, что выиграли, - сказал Новиков в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 22 очками располагается на 12-м месте.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Тамбов» на своем поле примет «Крылья Советов».