«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» Встреча состоялась на поле «канониров».

Лондонский «Арсенал» на своем поле победил в рамках 29-го тура АПЛ принципиального соперника, также клуб из столицы Англии, «Вест Хэм».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счету Александра Ляказетта (78-я минута).

«Арсенал» набрал 40 очков и поднялся на девятое место в первенстве. У «Вест Хэма» осталось 27 очков и 16-е место.