«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм»

Лондонский «Арсенал» на своем поле победил в рамках 29-го тура АПЛ принципиального соперника, также клуб из столицы Англии, «Вест Хэм».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на счету Александра Ляказетта (78-я минута).
«Арсенал» набрал 40 очков и поднялся на девятое место в первенстве. У «Вест Хэма» осталось 27 очков и 16-е место.
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