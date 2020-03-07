Павел Худяков: Во втором тайме с «Динамо» были хорошие моменты, но не использовали их Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков – о матче 21-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:1).

- Во втором тайме переломили игру, были хорошие моменты, но не использовали их, значит, где-то не дорабатываем. Мы понимали, что соперник посильнее, и пока счет был 0:0, чувствовали давление. А когда пропустили, соперник «сел», ребята собрались, - приводит слова Худякова ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 22 очками располагается на 12-м месте.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Тамбов» на своем поле примет «Крылья Советов».