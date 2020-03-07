Антон Шунин – о победе над «Тамбовом»: Закономерный результат, но можно было забивать больше Голкипер «Динамо» Антон Шунин подвел итоги домашнего матча 21-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (1:0).

- Закономерный результат, но можно было забивать больше, мы выиграли уверенно, двигаемся дальше, - приводит слова Шунина ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 27 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 22 очками располагается на 12-м месте.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Тамбов» на своем поле примет «Крылья Советов».