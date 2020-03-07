Роман Широков: Если никто решить не может, пусть «Зенит» и «Спартак» играют на нейтральном поле - Советский спорт
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07 марта 2020 21:07Футбол

Роман Широков: Если никто решить не может, пусть «Зенит» и «Спартак» играют на нейтральном поле

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о месте проведения полуфинального матча за Кубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

- Если господин Федун ссылается на тот регламент, когда полуфиналы состояли из двух матчей — это одно дело. Если из того регламена, по которому до сих пор игрался Кубок в этом сезоне, «Зенит» должен быть хозяином поля.

Но если никто ничего решить не может и нормальный регламент у нас сделать не состоянии, пусть команды, причем обе пары, играют на нейтральном поле. Как в Англии. Условно в «Лужниках» — все равно стадион простаивает и никому не нужен по большому счету. А эта игра явно соберет много зрителей.

- «Лужники» - это Москва, куда «Зениту» придется лететь, а «Спартаку» - нет.
- Тогда «Фишт» в Сочи. Или в Тамбове, - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Отметим, что на данный момент хозяин поля официально не определен, так как в регламенте турнира не прописан порядок его выбора для полуфинальных матчей.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка России «Зенит» в гостях обыграл «Ахмат» (2:1), а «Спартак» на своем поле оказался сильнее ЦСКА (3:2)

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