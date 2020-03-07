«Милан» уволил директора клуба Бобана

Итальянский «Милан принял решение прекратить сотрудничество с директором клуба Звонимиром Бобаном.
«Желаем ему всего наилучшего в профессиональной карьере. Мы продолжим поддерживать главного тренера Стефано Пиоли и первую команду. С оптимизмом смотрим на оставшиеся матчи в этом сезоне. Амбиции «Милана» по-прежнему высоки», — говорится на официальном сайте клуба.
На данный момент «Милан» набрал 36 очков в 25 матчах. Он занимает седьмое место в итальянской Серии А.
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