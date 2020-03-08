Гол Промеса помог «Аяксу» обыграть в гостях «Херенвен» Футболисты «Аякса» одержали победу над «Херенвеном» в гостевом матче 26-го тура чемпионата Голландии со счетом 3:1.

В составе амстердамского клуба голами отметились Душан Тадич (57-я и 60-я минуты) и Квинси Промес (63), которому ассистировал Лассина Траоре, у хозяев поля отличился Митчелл ван Берген (67).

После этой игры «Аякс» набрал 56 очков и вернулся на первую строчку в турнирной таблице Эредивизии, «Херенвен» с 33 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Аякс» на своем поле сыграет против «Твенте», а «Херенвен» на выезде встретится с «Виллем II».