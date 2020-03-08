«Рубин» - «Крылья Советов». Стартовые составы Сегодня пройдут очередные матчи 21-го тура чемпионата России.

«Рубин» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Паблу Сантос, Зуев, Подберезкин, Коновалов, Йевтич, Кварацхелия, Давиташвили, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Городовой, Гранат, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Макаров, Самошников, Нильсен.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньоквский, Попович, Антон, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Аль-Фаруиджи, Голенков.

Игра состоится сегодня в Казани и начнется в 14:00 мск.

Встреча первого круга, прошедшая в Самаре, завершилась вничью 0:0.