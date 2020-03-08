Александр Бубнов: «Рубин» и «Крылья Советов» вряд ли смогут выявить победителя Сегодня пройдут очередные матчи 21-го тура РПЛ.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Рубин» - «Крылья Советов».

«Обе команды идут в опасной зоне, будет битва за три очка. И у тех, и у других большие проблемы с организацией игры в атаке. Рисковать никто не станет - слишком велика цена ошибки. Здесь вряд ли удастся выявить победителя. Прогноз - 0:0», - цитирует Бубнова «Sportbox.ru».

Игра состоится сегодня в Казани и начнется в 14:00 мск.

Встреча первого круга, прошедшая в Самаре, завершилась вничью 0:0.

«Рубин» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» расположились на 15-й позиции (19).