Владелец итальянского клуба «Новара» заболел коронавирусом Команда выступает в серии С.

Владелец итальянской «Новары» Маурицио Рулло заболел коронавирусом.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Рулло заразился коронавирусом в Германии, где был в командировке. Функционер госпитализирован в одну из больниц Ломбардии, где и был подтвержден диагноз.

Отмечается, что персонал клуба вместе с медицинскими службами принял все необходимые меры профилактики и провел требуемые проверки. Дальнейшая деятельность клуба будет вестись в соответствии с выпущенными министерскими и региональными директивами по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.