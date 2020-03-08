Звонимир Бобан: Не знал, что в «Милане» диктатура, как в Северной Корее Бывший спортивный директор красно-черных прокомментировал свое увольнение.

Звонимир Бобан был вынужден расстаться со своей должностью вскоре после того, как он дал интервью La Gazzetta dello Sport, рассказав о том, что исполнительный директор «Милана» Иван Газидис за его спиной заключил контракт с немецким тренером Ральфом Рангником.

Сегодня Il Giornale опубликовал комментарий Бобана о его увольнении:

«Я не знал, что у нас диктатура, как в Северной Корее, – заявил бывший полузащитник сборной Хорватии. –- С юридической точки зрения мое интервью было безупречным. Я дал его после неоднократных запросов о разъяснении ситуации в клубе, которые были проигнорированы руководством.

Они закрыли сделку с Рангником еще в декабре. Желаю ему удачи, но они должны были по крайней мере поставить меня в известность. Я заслуживал того, чтобы знать об этой инициативе».

Ранее итальянские и немецкие газеты сообщали, что бывший тренер «РБ Лейпциг» Рангник со следующего сезона будет совмещать в «Милане» должности главного тренера и спортивного директора.

В данный момент занимает «Милан» занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 36 очков в 25 матчах. Сегодня красно-черные должны сыграть дома с «Дженоа».

С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством «Милан» начинал нынешний сезон.