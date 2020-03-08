Андрей Ещенко: Я по-прежнему считаю, что лимит на легионеров не нужен По мнению защитника «Спартака», рядом с сильными иностранными игроками, молодые россияне быстрее прогрессируют.

Накануне домашнего матча против «Краснодара» в рамках 21-го тура РПЛ защитник «Спартака» Андрей Ещенко дал интервью клубной пресс-службе, поделившись мыслями о сопернике и лимите на легионеров в чемпионате России:

«Я по-прежнему считаю, что лимит не нужен. Но необходима система, которая отсеивала бы посредственных иностранцев. А сильные футболисты пусть приезжают! Условно, только игроки своих сборных. Но не уровня национальной команды Индии (не в обиду индусам сказано). Рядом с топовыми легионерами нашим молодым парням будет проще расти. Другое дело, что больших звезд в РПЛ сейчас нет. Но это уже вопрос финансов.

«Краснодар» – хорошая команда, которая идет на втором месте и показывает комбинационный футбол. Думаю, матч получится ярким, со множеством моментов у тех и у других ворот. Конечно, хочется продолжить победную серию.

Принципиальности по отношению к «быкам» у меня нет. Вот если бы выступал за «Кубань», была бы. К тому же для нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять».

36-летний защитник Ещенко в нынешнем сезоне сыграл в чемпионате России 8 матчей.