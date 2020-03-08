«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» на своем поле, самарцы впервые победили во втором круге Безвыигрышная серия казанской команды длится 9 туров.

Матч 21-го тура чемпионата России «Рубин» – «Крылья Советов» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол на 42-й минуте ударом с лета забил Денис Попович после передачи Деяна Радонича.

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. В концовке первого тайма за второе предупреждение был удален грузинский полузащитник хозяев Хвича Кварахцелия (45+2). На 81-й вторую желтую получил хавбек самарцев Антон Зиньковский.

Безвыигрышная серия «Рубина» длится 9 матчей (6 ничьих и 3 поражения).

«Крылья Советов» одержали первую победу 20 октября, когда в гостях обыграли «Оренбург» (1:0) в рамках 13-го тура. В 7 следующих матчах команда Миодрага Божовича набрала лишь два очка, потерпев пять поражений при двух ничьих.

«Крылья Советов» в турнирной таблице поднялись на 13-е место, набрав 22 очка. «Рубин», потерпев первое поражение при Леониде Слуцком, опустился на 14-е. У казанцев 20 очков.

14 марта «Рубин» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Крылья Советов» 16-го числа встретятся на выезде с «Тамбовом».