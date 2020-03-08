Леонид Слуцкий: У меня вопросы по поводу первой карточки Хвичи, отвык комментировать судейство «Рубин» Слуцкого проиграл дома «Крылья Советов», а Кварацхелия был удален в конце первого тайма.

В 21-м туре чемпионата России «Рубин» Леонида Слуцкого на своем поле проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. В концовке первого тайма за второе предупреждение был удален грузинский полузащитник хозяев Хвича Кварахцелия (45+2). На 81-й вторую желтую получил хавбек самарцев Антон Зиньковский.

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий отметил, что у него есть вопросы по поводу первой карточки, которую показал грузинскому полузащитнику воронежский рефери Владимир Москалев.

«Сложно комментировать, в первом тайме случилось несколько эпизодов, которые повлияли на матч, – цитирует Слуцкого Sport24.ru – Это и отмененный гол после VAR, и пропущенный гол, и красная карточка Хвичи. После этого мы пытались изменить ситуацию, но не хватило нам ни игрового, ни кадрового потенциала. В целом проблема в атаке, конечно, существует.

Судья? Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить. Эпизоды с желтыми карточками Хвичи? У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство.

Не могу сказать, что у нас было много моментов, но могу довольствоваться, что после красной карточки мы не бросили играть».

Безвыигрышная серия «Рубина» длится 9 матчей (6 ничьих и 3 поражения). Потерпев первое поражение при Слуцком, казанцы занимают 14-е место с 20 очками.

14 марта «Рубин» сыграет в гостях с «Арсеналом».