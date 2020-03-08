«Локомотив» – «Ахмат». Стартовые составы

Футбольные клубы «Локомотив» и «Ахмат» объявили стартовые составы.
«Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Магкеев, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Рыбус, Коломейцев, Тугарев, Куликов, Рыбчинский.
«Ахмат»: Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Глушаков, Исмаэл Силва, А.Понсе, Иванов, Харин, Ильин.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Кармаев, Уциев, Х.Кадыров, Раванелли, Митришев, Мбенг, Визеу, А.Кадыров.