«Локомотив» – «Ахмат». Стартовые составы Матч 21-го тура чемпионата России начнется в 19:00 по московскому времени.

Футбольные клубы «Локомотив» и «Ахмат» объявили стартовые составы. «Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Магкеев, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер. Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Рыбус, Коломейцев, Тугарев, Куликов, Рыбчинский. «Ахмат»: Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Глушаков, Исмаэл Силва, А.Понсе, Иванов, Харин, Ильин. Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Кармаев, Уциев, Х.Кадыров, Раванелли, Митришев, Мбенг, Визеу, А.Кадыров.