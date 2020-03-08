«Леванте» и «Гранада» сыграли вничью Матч состоялся в Валенсии.

В 27-м туре чемпионата Испании «Леванте» и «Гранада» сыграли вничью 1:1.

На 11-й минуте счет открыл нападающий хозяев Рохер Марти, но на 60-й гости отыгрались стараниями Дарвина Мачиса.

«Гранада» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Леванте» находится на 12-м, имея 33 очка.

14 марта «Леванте» сыграет в гостях с «Валенсией», а «Гранада» 15-го примет «Хетафе».