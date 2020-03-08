«Шахтер» обыграл «Колос» и закончил первый этап чемпионата с преимуществом в 14 очков над «Динамо» Победу «оранжево-черным» принес дубль Жуниора Мораеса.

Матч 22-го тура чемпионата Украины «Колос» – «Шахтер» закончился со счетом 3:4. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Оболонь».

К 31-й минуте «Шахтер» выигрывал 2:0. На 12-й Тайсон реализовал пенальти, а затем отличился Жуниор Мораес. На 37-й отставание «Колос» сократил отставание стараниями Вадима Милько, но на 60-й Тете сделал счет 3:1 в пользу действующего чемпиона Украины. Тем не менее, дебютант УПЛ, представляющий село Ковалевка Киевской области, отыгрался. На 67-й Виталий Гавриш забил с пенальти, а на 76-й Милько оформил дубль.

Победу «Шахтеру» принес второй гол Мораеса, который нападающий сборной Украины забил на 81-й минуте. В концовке матча «горняки» остались вдесятером – был удален 19-летний полузащитник Маркос Антонио (90+6).

«Шахтер» завершил первый этап чемпионата Украины на первом месте, набрав 59 очков. У ближайшего преследователя киевского «Динамо» – 45. Мораес занимает первое место в списке бомбардиров, забив 18 мячей.

«Колос» занял шестое место с 26 очками и таким образом гарантировал себе право сыграть в плей-офф за право участвовать в квалификации Лиги Европы.

Далее шесть лучших команд первого этапа чемпионата – «Шахтер» (59), «Динамо» (45), «Заря» (43), «Десна» (42), «Александрия» (37) и «Колос» (26) – разыграют медали и места в еврокубках.

Шесть худших команд – «Днепр-1» (25), «Мариуполь» (25), «Львов» (20), «Ворскла» (20), «Олимпик» (18) и «Карпаты» (13) – определят четвертого участника плей-офф за место в Лиге Европы, а также единственного неудачника, который вылетит в первую лигу.