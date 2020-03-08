«Интер» не активирует опцию выкупа Санчеса у «МЮ» В услугах чилийца не заинтересован главный тренер миланцев Антонио Конте.

Итальянский «Интер» не будет выкупать чилийского нападающего Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед», хотя такая опция имеется в арендном соглашении.

Главный тренер миланцев Антонио Конте не заинтересован в услугах игрока, сообщает Daily Mail. Кроме того, итальянцы не намерены платить за футболиста 20 млн евро, считая цену завышенной.

Контракт Санчеса с «МЮ» действует до лета 2022 года. В этом сезоне он забил один гол и отдал одну передачу в восьми матчах за «Интер».