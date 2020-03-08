Эдер посвятил забитый гол беременной жене Ребенок будет вторым в семье португальского форварда.

Португальский нападающий московского «Локомотива» Эдер посвятил забитый гол в матче с «Ахматом» (1:0) своей супруге.

«Мы ждем второго ребенка, я очень счастлив», — приводит сайт «Локомотива» слова Эдера.

Он добавил, что было приятно сыграть для фанатов, да еще и забить решающий гол. Болельщикам футболист также посвятил забитый мяч.

По мнению Эдера, «Локомотив» играл неплохо. Особенно, в первом тайме, когда могли «забить и больше».

Победа позволила «Локомотиву» набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У «Ахмата» осталось 20 очков, он в зоне вылета — на 15-м месте.