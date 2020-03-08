Эдер посвятил забитый гол беременной жене

Португальский нападающий московского «Локомотива» Эдер посвятил забитый гол в матче с «Ахматом» (1:0) своей супруге.
«Мы ждем второго ребенка, я очень счастлив», — приводит сайт «Локомотива» слова Эдера.
Он добавил, что было приятно сыграть для фанатов, да еще и забить решающий гол. Болельщикам футболист также посвятил забитый мяч.
По мнению Эдера, «Локомотив» играл неплохо. Особенно, в первом тайме, когда могли «забить и больше».
Победа позволила «Локомотиву» набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У «Ахмата» осталось 20 очков, он в зоне вылета — на 15-м месте.
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