Роналду поприветствовал несуществующих фанатов Португалец поздоровался с несуществующими болельщиками перед матчем с «Интером».

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поздоровался с отсутствующими фанатами после того, как автобус его команды приехал на стадион. Футболист сделал несколько «рукопожатий, после чего с улыбкой отправился в подтрибунное помещение.

Таким образом игрок в шутливой форме прокомментировал решение проводить матчи Серии А без зрителей. Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в стране.

По постановлению правительства Италии все спортивные мероприятия в стране до третьего апреля пройдут без зрителей. Чемпионат могут и вовсе прервать.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.