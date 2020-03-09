Судья не разрешил футболистам «Пескары» сыграть в защитных масках

Футболисты итальянского клуба «Пескара» Серии Б планировали выйти на игру 28-го тура против «Беневенто» в защитных масках, однако судья не позволил им этого сделать.
Об этом сообщает пресс-служба «Пескары» на официальной странице клуба в Twitter. Отмечается, что игроки хотели так оградить себя от коронавируса. Судья же заявил, что такая мера не предусмотрена регламентом.
По постановлению правительства Италии все спортивные мероприятия в стране до третьего апреля пройдут без зрителей. Чемпионат могут и вовсе прервать.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.
Кверквелия удалился, но Гилерме взял пенальти и спас для «Локомотива» победу (видео) Железнодорожники с минимальным счетом одолели «Ахмат», но перед гостевым матчем в Ростове лишились обоих основных центральных защитников. 08.03.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео) Ассистентский хет-трик Панарина, «сухарь» Василевского, дубль Овечкина, первый гол Ковальчука и провал Кузнецова – все это в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ. 06.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:38 Биатлон Чикирис Олег Нужна ли хоккею тотальная цифровизация? На завершившемся во Флориде совещании генеральных менеджеров клубов НХЛ утверждена программа использования цифровых технологий на всех матчах лиги, начиная с Кубка Стэнли-2020. 05.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей Первый мяч Комличенко за «Динамо». Видео всех голов 21-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 21-го тура чемпионата России. 08.03.2020 21:00 Футбол Ващенко Сергей На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание