Судья не разрешил футболистам «Пескары» сыграть в защитных масках Игроки команды итальянской Серии Б таким образом хотели оградить себя от коронавируса.

Футболисты итальянского клуба «Пескара» Серии Б планировали выйти на игру 28-го тура против «Беневенто» в защитных масках, однако судья не позволил им этого сделать.

Об этом сообщает пресс-служба «Пескары» на официальной странице клуба в Twitter. Отмечается, что игроки хотели так оградить себя от коронавируса. Судья же заявил, что такая мера не предусмотрена регламентом.

По постановлению правительства Италии все спортивные мероприятия в стране до третьего апреля пройдут без зрителей. Чемпионат могут и вовсе прервать.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.