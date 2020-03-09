«Ювентус» обыграл «Интер» и вернулся на первую строчку Серии А Матч состоялся в Турине при пустых трибунах из-за коронавируса.

Туринский «Ювентус» дома победил миланский «Интер» и вернул себе первую строчку в чемпионате. Матч завершился со счетом 2:0.

Голы забили Аарон Рэмси на 54-й минуте и Пауло Дибала (67). Желтые карточки у гостей получили Милан Шкриньяр, Матиас Весино и Марсело Брозович. У хозяев предупреждение заработал Криштиану Роналду.

«Ювентус» набрал 63 очка и теперь на одно опережает идущий вторым римский «Лацио». У «Интера» третье место, 54 очка и матч в запасе.

Матч прошел без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии. По постановлению правительства страны все спортивные мероприятия в Италии до третьего апреля пройдут без зрителей. Чемпионат могут и вовсе прервать.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.